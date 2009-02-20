ЄЦ представив свій план порятунку України

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликав лідерів парламентських партій підтримати розроблений “Єдиним Центром” план виходу з кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у своєму зверненні І.КРІЛЬ запропонував цим політичним силам стати співавторами Плану оновлення країни, що був розроблений “Єдиним Центром”, та виробити на його основі спільні заходи щодо виходу України з політичної та економічної кризи.

Положення Плану оновлення країни, запропонованого “Єдиним Центром”, передбачають:

зміну системи виборів до всіх рівнів влади на основі відкритих виборчих списків (травень 2009 року);

зміну законодавства, яка забезпечить прийняття Конституції України на референдумі (червень 2009 року);

перенесення на один рік виборів міських, сільських та селищних голів та проведення їх разом з виборами депутатів місцевих рад (червень 2009 року);

розробку варіантів Конституції України, які будуть винесені на референдум (липень 2009 року);

одночасне проведення парламентських та президентських виборів, а також референдуму щодо Основного закону (жовтень-листопад 2009 року);

відставку уряду та формування нового Кабінету міністрів, який працюватиме до складання присяги новообраного складу парламенту (до початку виборчої кампанії);

проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (березень 2011 року).

На думку І.КРІЛЯ, такі заходи дозволять уникнути постійних виборчих кампаній у період економічної кризи, забезпечити стабільну роботу уряду на період виборчих баталій, а також дати людям чітке бачення виходу України з економічної та політичної кризи.