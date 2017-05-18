Справа про держзраду Януковича: прокуратура хоче допитати в суді екс-прем’єра Яценюка

Сторона обвинувачення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича планує допитати в судовому засіданні в якості свідка колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, який на момент Революції гідності очолював партію “Народний фронт” та мав безпосередні зустрічі з колишнім президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив прокурор Головної військової прокуратури Генпрокуратури України Руслан Кравченко, відповідаючи на запитання, чи планується допит в суді Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.

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“Яценюк так. Яценюк був допитаний як свідок під час здійснення досудового розслідування. Кличко і Тягнибок не допитувалися як свідки, тому що вони не володіють інформацією, яка є корисною для досудового розслідування щодо даного злочину. В суд буде викликатись тільки Яценюк”, - сказав Кравченко.

При цьому він зазначив, що всього сторона обвинувачення планує допитати 150 свідків у справі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Оболонський районний суд Києва переніс на 29 травня підготовче засідання у кримінальному провадженні про вчинення Януковичем державної зради.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Раніше Кравченко заявив у суді, що прокуратура просить суд призначити розгляд по суті справи проти екс-президента у формі спеціального судового засідання.