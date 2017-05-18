"Які проблеми?": Савченко прокоментувала скасування її закону

Народний депутат України Надія Савченко вважає, що нічого страшного не сталося, зараз знайдений баланс між старою і чинною системою.

"Все нормально. Які проблеми? Коли на комітеті приймалося рішення і поправки до закону, я була присутня і я сказала, що з такими нормами можна погодитися, тому що дійсно потрібно дати слідчим час на розслідування, розумні терміни — рік", — сказала вона у коментарі InfoResist.

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Для неї це не стало сюрпризом. "Цього варто було очікувати, тому що потрібно реформувати всю правоохоронну систему, а не тільки вибірково ставити один закон і потім на нього валити всі гріхи. Тому цей закон якраз зараз балансує між тією системою, яка є і в яку треба перейти. Але робота не закінчується", — додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Рада скасувала закон Савченко в частині зарахування судом строку попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.