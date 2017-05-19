Постраждалі внаслідок аварії автобуса в Туреччині українці залишаються в лікарні

Постраждалі в результаті аварії автобуса в Туреччині громадяни України продовжують залишатися в лікарні.

Про це повідомляє департамент консульської служби у Twitter.

"Постраждалі в ДТП у Туреччині громадяни України продовжують перебувати в місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 травня, на півдні Туреччини на трасі в напрямку Памуккале автобус з 16 українськими туристами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Причиною аварії назвали слизьке дорожнє покриття внаслідок опадів.

В той же день увечері посол України у Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що 16 постраждалих в результаті аварії автобуса в Туреччині українців до п'ятниці залишатимуться під наглядом лікарів.