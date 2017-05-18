У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, постраждали 18 людей (відео)

12:19, 18 травня 2017
Інциденти
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Посольство, страхова компанія і туроператор надають допомогу постраждалим українцям.

У ДТП постраждали туристи з України, а також громадяни Туреччини / Hurriet Daily News

У Туреччині перекинувся мікроавтобус з українськими туристами. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.

Посольство, страхова компанія, туроператор надають допомогу постраждалим українцям.

Як повідомляє видання Hurriet Daily News, ДТП сталося на південному заході Туреччини, між містами Мугла та Денізлі.

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Зазначимо, раніше турецькі видання повідомляли про переворот автобуса з росіянами, однак представники Російського посольства в Туреччині спростували цю інформацію.

Видання Hurriyet зазначає, що двоє з 18 поранених є громадянами Туреччини.

Нагадаємо, раніше у ДТП в Києві загинули три людини.

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Теги: #ДТП в Туреччині#ДТП з укріїнцями#ДТП з українським автобусом