У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, постраждали 18 людей (відео)
Посольство, страхова компанія і туроператор надають допомогу постраждалим українцям.
У Туреччині перекинувся мікроавтобус з українськими туристами. Постраждалі українці доставлені в лікарню. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.
Посольство, страхова компанія, туроператор надають допомогу постраждалим українцям.
Як повідомляє видання Hurriet Daily News, ДТП сталося на південному заході Туреччини, між містами Мугла та Денізлі.
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Зазначимо, раніше турецькі видання повідомляли про переворот автобуса з росіянами, однак представники Російського посольства в Туреччині спростували цю інформацію.
Видання Hurriyet зазначає, що двоє з 18 поранених є громадянами Туреччини.
Нагадаємо, раніше у ДТП в Києві загинули три людини.