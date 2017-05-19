Парубій пояснив, чому деякі депутати не приходять на роботу по п'ятницях

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пояснив відсутність частини депутатів на засіданнях парламенту по п'ятницях.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам спікер нагадав, що пропонує зміни структуру роботи цього дня.

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«Коли у п'ятницю ми маємо за регламентом Годину запитань до уряду, потім маємо зачитування запитів, яке триває, як правило, не півгодини, а інколи годину, бо запитів приходить велика кількість, а потім маємо виступи від трибуни, - це є закономірна річ, що коли депутати відбули Годину запитань до уряду і знають, що буде зачитування запитів, і знають, що будуть виступи від трибуни ті, які записалися, ті й лишаються в залі», - сказав Парубій.

Він додав, що не виправдовує депутатів, а лише каже, що "це закономірна річ, що рішень після Години уряду немає".

Так, спікер зауважив, що одна з його пропозицій полягає в тому, щоб виступи депутатів перенести на середу, а у п'ятницю або проводити парламентські слухання, або збільшити час для запитань до уряду.

Крім того, Парубій зазначив, що реформа парламенту проходить через сесійну залу Ради складно.

"Дуже високий рівень консерватизму у відношенні до зміни, реформи парламенту", - додав він.

За словами спікера, часто увагу акцентують на непідтриманих законодавчих актах замість того, що було ухвалено.

"Цього тижня ми ухвалили низку важливих питань і національної безпеки, і засобів масової інформації, ми проговорили дуже важливі питання житлово-комунального комплексу, ми пройшли весь блок питань аграрного комплексу і змогли майже щодо них ухвалити рішення. Три ратифікації, три закони щодо захисту прав дітей - це робота за цей тиждень. І я вважаю її ефективною, я вважаю її дієвою", - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, відкриваючи 7 лютого шосту сесію ВР восьмого скликання, Парубій наголосив, що відсутність депутата на робочому місці під час війни є неприпустимою.

"Немає часу на роботу в сесійній залі - складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - закликав депутатів спікер.