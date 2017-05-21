На Житомирщині відкрили відреставрований пам’ятний знак воїнам УПА

20 травня на Житомирщині у місті Овруч відрили відреставрований пам’ятний знак загиблим воїнам УПА. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житоимрської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, знак «Борцям за волю і незалежність України» встановлений силами місцевої громади у пам’ять про загиблих 24 воїнів УПА, імена 17 із яких досі лишаються невідомими. Навпроти їх позивних активісти і пошуковці, які продовжують займатися відновленням історичної пам’яті, сподіваються вигравіювати прізвища героїв. Цьогоріч до шести відомих імен додалося ще прізвище одного воїна, рідна сестра якого лише нещодавно дізналася про місце поховання брата.

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«Це місце поховання воїнів і водночас місце відродження пам’яті, відновлення історичної справедливості. Адже упродовж десятків років імена похованих тут борців за незалежність були невідомими», – сказав, зокрема, на урочистостях голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Він також дав доручення керівництву району всіляко сприяти таким ініціативам громадськості та підтримувати пам’ятник і прилеглу територію у належному стані.