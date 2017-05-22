Доля "нормандського формату" і Мінських домовленостей вирішиться під час саміту G7 - дипломат

Подальша доля «нормандського формату» і Мінських домовленостей вирішиться під час саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Про це заявив дипломат, колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний в ефірі Радіо Свобода.

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«Очевидно, що там під час розгляду ключових питань, а вони, на щастя чи на біду, будуть стосуватися євразійського регіону, і там будуть викладатися позиції і української, і російської сторони. Там буде вирішена і доля «нормандського формату», і доля мінського процесу. А остаточна крапка буде поставлена в липні, коли в Гамбурзі збереться «Група семи» (у Гамбурзі в цей час відбудеться саміт "двадцятки", швидше за все, мова йде про нього - УНІАН). Але основні події почнуть розгортатися після зустрічі «Групи семи», – вважає Безсмертний.

За його словами, перед цим самітом Росія намагається продемонструвати затишшя на Донбасі.

«Виходячи з того, як розвиваються події на лінії зіткнення, – це маневр, і суть маневру з російської сторони – показати певне затишшя. Але на тлі цього, на тлі внутрішніх проблем, які є в Росії, вона готується до загострення. Цей маневр – спроба замилити очі всім учасникам перед «великою сімкою». Для мене очевидно, що Росія накопичує сили, щоб потім йти на загострення», – зазначив Безсмертний.

На думку дипломата, в останні місяці Україна брала участь у пошуках нової конфігурації «нормандського формату» та зміну мінського процесу.