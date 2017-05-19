У Трампа не хочуть долучатись до "нормандського формату" - уповноважений уряду Німеччини
У той же час Берлін заявляє, що Німеччина зацікавлена в будь-якому варіанті розвитку процесу, який би призвів до більших успіхів, ніж зараз.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не бажає брати на себе додаткові повноваження та долучатися до "нормандського формату" щодо пошуку шляхів врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в інтерв'ю Dеutsche Welle сказав Уповноважений уряду Федеративного уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.
«Тривалий час були спекуляції, чи не зміниться щось у "нормандському форматі", чи не постане там нова роль для США. Моє враження: зараз переважно є консенсус, що "нормандський формат", тобто співпраця Німеччини, Франції, України та Росії у напрямку політичного врегулювання конфлікту, має продовжуватися», - сказав політик.
Він зазначив, що не бачить проблеми у тому, що у Франції обрано нового президента.
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«Я не бачу жодної проблеми у зміні від Олланда до Макрона. Макрон був у Берліні та мав змогу порушити це питання в розмові з урядом ФРН. У мене склалося враження, що адміністрація Дональда Трампа не має інтересу перебирати на себе додаткові завдання в Європі. А радше, продовжуючи курс адміністрації Барака Обами, вона вважає це європейською проблемою, яку мають розв'язувати європейці. Хоча, звісно, ми зі свого бок, завжди дуже детально інформуємо американську сторону», - заявив Ерлер.
Він запевнив, що в Берліні зацікавлені в будь-якому варіанті розвитку процесу, який би призвів до більших успіхів, ніж зараз.
«Але, як я уже казав, американська сторона не зацікавлена в зміні формату. Це те враження, яке в нас склалося. Я думаю, що це також зрозуміли і в Києві», - додав німецький політик.
«Можна було побачити в адміністрації Обами задоволення тим, що додаткове залучення США не було необхідним. Через відомий розворот Обами до Азії у Вашингтоні жодним чином не були невдоволеними, що Німеччина та Франція взяли на себе відповідальність у Європі. Як я вже сказав, завжди проводилися консультації та погодження з Америкою. Проте - жодної прямої участі. Схоже, що це продовжуватиметься, - сказав Ерлер.
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) заявляв, що сподівається, що в майбутньому Сполучені Штати Америки братимуть активну участь у процесі політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.
За словами німецького урядовця, обидва співрозмовники недвозначно висловились за співпрацю з метою досягнення компромісу в цьому питанні. "На початку роботи нового уряду це не було так зрозуміло", - наголосив Ґабріель.