"Україна разом з Британією": Порошенко засудив теракт у Манчестері
09:33, 23 травня 2017Політика
187 0
Президент України засудив будь-які акти тероризму.
Порошенко прокоментував вибух у Манчестері / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко засудив вибух в англійському Манчестері, який призвів до загибелі людей. Про це він написав у Twitter.
"Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", - заявив глава держави.
Читайте такожЩо відомо про вибух у Манчестері: всі подробиці (фото, відео)
"Украïна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, у Манчестері внаслідок вибуху на концерті загинули 19 осіб, поранення отримали 59. Вибух стався пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена". Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у Манчестері