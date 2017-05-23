"Україна разом з Британією": Порошенко засудив теракт у Манчестері

Президент України Петро Порошенко засудив вибух в англійському Манчестері, який призвів до загибелі людей. Про це він написав у Twitter.

"Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", - заявив глава держави.

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"Украïна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Манчестері внаслідок вибуху на концерті загинули 19 осіб, поранення отримали 59. Вибух стався пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-арена". Поліція кваліфікувала вибух як теракт.