Поліція підтвердила загибель 19 людей під час вибуху на стадіоні Манчестера

03:23, 23 травня 2017
Світ
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У поліції підтвердили загибель 19 людей, кількість поранених складає близько 50 осіб.

REUTERS

Поліція на даний момент до з'ясування обставин розглядає інцидент на стадіоні "Манчестер арена" в Англії, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде, як теракт.

Про це йдеться в повідомленні поліції, розміщеному на сторінці в Twitter.

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Згідно з повідомленням, інформація про вибух на стадіоні надійшла до поліції близько 22:35 за місцевим часом.

Також, у поліції підтвердили загибель 19 людей, кількість поранених складає близько 50 осіб.

Нагадаємо, раніше телеканал NBC з посиланням на свої джерела в спецслужбах повідомив, що в результаті вибуху загинули щонайменше 20 людей, кілька сотень постраждали.

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Теги: #вибух в Манчестері#теракт у Манчестері