Яценюк: в нинішніх умовах закон про визнання ОУН-УПА неможливий

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в нинішніх умовах неможливо прийняти закон про визнання вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України та надати їм статусу учасників війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

Депутат зазначив, що частина 46-мільйонного населення України досі знаходиться “під впливом того, що називалося радянською пропагандою і до ухвалення закону просто не готова”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що тему ОУН-УПА можуть використати для розколу суспільство.

“Не треба давати привід зовнішнім силам і йти на поводу у тих, хто хоче розколоти українське суспільство. Дайте час державі, дайте можливість попрацювати історикам”, - зазначив він, додавши, що “вони вирішать це питання, а час все розставить на свої місця”.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що на сьогодні це питання вирішено на регіональному рівні. За його словами, людям в Україні треба “змістовно та виважено продовжувати доносити інформацію щодо ОУН-УПА”.