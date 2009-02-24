Томенко каже, що ліквідувати елітні пенсії завадив Ющенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що елітні пенсії можна було ліквідувати ще у 2005 році, але тоді через позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА Конституційний Суд заборонив обмежувати їх розміри.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА

Політик нагадав, що ще чотири роки тому прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та він, як віце-прем’єр-міністр з гуманітарних та соціальних питань, були ініціаторами ліквідації пільгових пенсій в Україні.

Згідно з законопроектом, який був запропонований урядом Ю.ТИМОШЕНКО у 2005 році, передбачалося встановити максимальну пенсію, яка не повинна була перевищувати 10 мінімальних пенсій.

Однак, до Конституційного Суду в 2005 році звернулися більш як 50 народних депутатів, серед яких представники Партії регіонів, Комуністичної партії України, Народного Руху України та інших політичних сил з поданням, що «зазначеними положеннями запроваджено обмеження та зменшення розміру пенсій окремим категоріям громадян України, що призводить до звуження змісту та обсягу права на пенсійне забезпечення». Найцікавіше, що ключовим аргументом для остаточного прийнятті рішення Конституційним Судом була позиція Президента України, зауважив М.ТОМЕНКО.

За його інформацією, саме в рішенні КС сказано: «Президент України в листах до Конституційного Суду України звертає увагу на те, що поставлені народними депутатами України питання необхідно розглядати як у контексті конституційної заборони звуження змісту та обсягу існуючих прав при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних, так і з урахуванням особливостей правового статусу кожної з категорій осіб, зазначених у відповідних законах.

Президент України вважає, що оспорюванні положення законів порушують встановлені Конституцією України та відповідними законами гарантії матеріального та соціального забезпечення суддів».

Таким чином, наголосив М.ТОМЕНКО, завдяки позиції Секретаріату Президента та самого Президента у 2005 році Конституційний Суд прийняв рішення про заборону обмежувати максимальні пенсії в Україні.

Зважаючи на останні заяви, що лунають з Банкової, М.ТОМЕНКО радить чиновникам Секретаріату Президента вивчати документи Президента України та рішення Конституційного Суду.

«Водночас, це не означає, що на сьогоднішній день не можна реалізувати ініціативу нашої команди, яку Президент завадив нам реалізувати у 2005 році», - переконаний М.ТОМЕНКО.

«Сьогодні, якщо команда Президента нарешті зрозуміла, що елітних пенсій в Україні не повинно бути, це можна дуже швидко зреалізувати. Однак через те, що цю ідею не підтримала команда Президента у 2005 році, ми втратили чотири роки», - сказав заступник голови Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК запропонував для скорочення дефіциту бюджету скасувати пільги депутатам і обмежити пенсії деяким категоріям громадян

О.ШЛАПАК зазначив, що скасування пільг народним депутатам дозволило б заощадити близько 400 млн. грн.

Щодо розміру пенсій для деяких категорій громадян перший заступник глави СП зауважив, що законодавством передбачено, що пенсія не може перевищувати 12 неоподатковуваних мінімумів. Це стосується, зокрема Президента України, проте винятком є народні депутати України, судді і деякі інші категорії громадян. За словами О.ШЛАПАКА, сьогодні деякі категорії громадян одержують пенсію в розмірі більш як 20-30 тис. грн.

На його думку, внесення змін до пенсійного законодавства дозволить заощадити ще близько 20 млн. грн.