У колишього керівника податкової Луганщини в сумці знайшли майже $4 мільйони
12:29, 24 травня 2017Політика
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Олександра Антипова затримали.
Майже 4 мільйони доларів знайшли у сумці / ілюстративне фото: ZN.UA
Правоохоронці виявили у сумці одного з колишніх керівників Луганської податкової адміністрації Олександра Антипова 3,8 млн доларів. Про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос
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"В одного з керівників Луганської колись податкової адміністрації пана Антипова - він затриманий, не втік - виявлено, і зараз іде ретельний перерахунок, 3,8 мільйона доларів, які були у нього просто в сумці", - сказав Матіос.
Як повідомляв УНІАН, в Україні відбувається наймасштабніша в історії антикорупційна операція.
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