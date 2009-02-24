Тимошенко заспокоювала представника Нацбанку водою

Перший заступник голови Нацбанку Анатолій Шаповалов заявляє, що зростання курсу долара останніми днями пов`язане виключно із заявами політиків.

Про це він сказав на зустрічі керівництва уряду з головами обласних рад у вівторок.

"Відбулося дві події. Один вийшов і сказав, що середньорічний курс буде 8,6, а другий заявив, що держава не несе відповідальності за валютні депозити", - почав Шаповалов.

Перший заступник голови НБУ зазначив, що падіння курсу гривні спричинене дискредитацією банківської системи.

"Коли щодня ми чуємо з екранів телевізорів, що це злодії, корупціонери, це ж каса держави! І хто після цього буде нести кошти в банки?", - обурився Шаповалов.

"Влаштували шоу у Верховній Раді, влаштували позачергове слухання НБУ. Ось що дають політики і їхні заяви. Коли вони виходять і починають коментувати, що завтра курс буде 10-12 або 15 гривень", - додав він.

Під час виступу Шаповалова голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель кинула йому із залу критичну репліку.

Її закиди викликали бурхливу реакцію Шаповалова. "Якщо є факти – будь ласка, є слідча комісія, прокуратура, МВФ, Рахункова палата! А якщо просто надувати щоки і кричати, що тут корупціонери і спекулянти – то з банківської системи вже пішло 80 млрд. гривень. Ось вам і результат", - заявив він.

Шаповалов пояснив, що 80 млрд. гривень склав відтік по депозитах населення з банківської системи, починаючи з 1 жовтня 2008 року.

За його словами, здійснивши рефінансування Нацбанк замістив 70 млрд. гривень. "Звичайно, частина рефінансування пішла на купівлю банками валюти. Але ж їм треба виконувати свої зобов`язання перед кредиторами", - пояснив заступник глави НБУ.

Однак Шаповалов застеріг від подальшого нагнітання істерії довкола банківської системи, що виливається в скуповування громадянами валюти.

"На руках у населення 150 млрд. гривень. І вклади складають 200 млрд. гривень. Чи в змозі ми конвертувати це в валюту, навіть якщо використаємо всі валютні резерви? Звичайно, ні", - заявив заступник глави НБУ.

Під час виступу Шаповалова прем`єр Юлія Тимошенко підвелася зі свого місця і передала йому склянку з водою.

Українська правда