Тимошенко заспокоювала представника Нацбанку водою
Шаповалов звинувачує політиків
|Анатолій Шаповалов
Про це він сказав на зустрічі керівництва уряду з головами обласних рад у вівторок.
"Відбулося дві події. Один вийшов і сказав, що середньорічний курс буде 8,6, а другий заявив, що держава не несе відповідальності за валютні депозити", - почав Шаповалов.
Перший заступник голови НБУ зазначив, що падіння курсу гривні спричинене дискредитацією банківської системи.
"Коли щодня ми чуємо з екранів телевізорів, що це злодії, корупціонери, це ж каса держави! І хто після цього буде нести кошти в банки?", - обурився Шаповалов.
"Влаштували шоу у Верховній Раді, влаштували позачергове слухання НБУ. Ось що дають політики і їхні заяви. Коли вони виходять і починають коментувати, що завтра курс буде 10-12 або 15 гривень", - додав він.
Під час виступу Шаповалова голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель кинула йому із залу критичну репліку.
Її закиди викликали бурхливу реакцію Шаповалова. "Якщо є факти – будь ласка, є слідча комісія, прокуратура, МВФ, Рахункова палата! А якщо просто надувати щоки і кричати, що тут корупціонери і спекулянти – то з банківської системи вже пішло 80 млрд. гривень. Ось вам і результат", - заявив він.
Шаповалов пояснив, що 80 млрд. гривень склав відтік по депозитах населення з банківської системи, починаючи з 1 жовтня 2008 року.
За його словами, здійснивши рефінансування Нацбанк замістив 70 млрд. гривень. "Звичайно, частина рефінансування пішла на купівлю банками валюти. Але ж їм треба виконувати свої зобов`язання перед кредиторами", - пояснив заступник глави НБУ.
Однак Шаповалов застеріг від подальшого нагнітання істерії довкола банківської системи, що виливається в скуповування громадянами валюти.
"На руках у населення 150 млрд. гривень. І вклади складають 200 млрд. гривень. Чи в змозі ми конвертувати це в валюту, навіть якщо використаємо всі валютні резерви? Звичайно, ні", - заявив заступник глави НБУ.
Під час виступу Шаповалова прем`єр Юлія Тимошенко підвелася зі свого місця і передала йому склянку з водою.