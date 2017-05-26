Ватажок донецьких бойовиків Захарченко підтримав президентські амбіції Савченко

Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко спрогнозував високий результат народного депутата Надії Савченко у разі участі в майбутніх виборах президента України, передає Espreso.tv з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Про шанси говорити рано, але те, що Савченко отримає більшу підтримку у електорату - це факт. Вона відома і те, що вона говорить - це насправді турбує багатьох українців", - сказав терорист.

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У лютому Савченко заявила, що відвідувала непідконтрольну Україні територію Донбасу, потрапивши туди "стежками, якими возять контрабанду".

У грудні 2016 року вона зустрічалася із Захарченком у Мінську.

25 травня Савченко заявила, що Міністерство юстиції України не реєструє її нову політичну партію - "Громадську політичну платформу Надії Савченко". За словами депутата, ідея її сили - зміна політичної системи.

"Мін'юст, незалежно від того, що вичерпано всі терміни за законом, не надавши жодних зауважень і жодних пояснень, не відповідаючи просто на жодні звернення, запити і телефонні дзвінки, не зробив перереєстрацію партії", - повідомила Савченко. Вона переконана, що процес реєстрації партії буде доведено до кінця.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко заявила, що збирається балотуватися в президенти, а її політична сила братиме участь у парламентських виборах.