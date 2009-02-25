У Черновецького хочуть зберегти доплати пенсіонерам, лікарям і вчителям

Фракція Блоку Леоніда Черновецького в Київраді наполягає на збереженні фінансування соціальних програм у столиці і вже внесла відповідні пропозиції до проекту міського бюджету. Про це УНІАН повідомив голова фракції Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.

«Це унікальні соціальні програми, що не мають аналогів в Україні, які ініціювала наша фракція і якими ми по праву можемо пишатися. В умовах економічної кризи ми як ніколи зобов`язані допомогти людям, які потребують підтримки», - сказав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

За його словами, Блоку Черновецького вдалося добитися того, щоб у проекті бюджету-2009 були передбачені муніципальні пенсії, а також 20% надбавки до зарплат лікарів і вчителів.

«Спочатку виконавчий орган планував виділити на доплати медикам і педагогам тільки 300 млн. грн., але ми наполягли на збільшенні цієї суми майже в 2 рази – до 580 млн. грн.», - зазначив Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

Крім того, Блок Черновецького подав пропозиції щодо фінансування інших важливих для міста програм. Так, команда мера Києва вимагає збільшити обсяг коштів, що спрямовуються на ремонтні роботи в житлово-комунальному господарстві. «Якщо минулого року на ці цілі було виділено 300 млн. грн., то цього року – всього 140 млн. Такої суми столиці вистачить тільки на ремонт ліфтового господарства, тому наша фракція вимагатиме додатково виділити ще 160 млн. грн., які необхідні для підтримки у нормальному стані житлового фонду і прибудинкових територій», - заявив Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.