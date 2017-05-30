Макрон зустрівся із сирійською опозицією

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з керівниками сирійської опозиції, підтвердивши їх підтримку, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

Як зазначає агентство, цю зустріч він провів на наступний день після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, ключовим прихильником президента Сирії Башара Асада.

Зустріч не була анонсована заздалегідь, пройшла в Парижі, як і за день до цього з Путіним.

У заяві адміністрації президента кажуть, що в рамках переговорів Макрон нагадав про політику Франції у війні в Сирії.

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«Президент сказав про свою особисту прихильність до сирійського питання і підтримку сирійської опозиції в рамках політичного переходу», — йдеться в повідомленні.

Переговори пройшли з членами Вищого комітету по переговорам (ВКП) сирійської опозиції, на яких був присутній і його голова Ріяд Хіджаб.

У грудні 2016 року екс-президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Париж висловлює підтримку сирійській опозиції.