Янукович та Азаров не зможуть скористатися безвізом - МЗС

Колишній президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Європейського Союзу, не зможуть скористатися безвізовими поїздками до країн Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца сказала під час спілкування з громадянами на телефонній лінії.

"Я думаю, що ні. Я думаю, що далі тих міст, де вони зараз перебувають, вони навряд чи ризикнуть кудись поїхати", - зауважила Беца, відповідаючи на питання, чи зможуть представники колишньої влади Янукович та Азаров скористатися можливістю безвізових поїздок до ЄС після запровадження 11 червня безвізового режиму для України.

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За словами Беци, якщо вони приїдуть в Україну, щоб оформити біометричний паспорт, то "будуть одразу ж притягнуті до відповідальності".

Вона нагадала, що багатьом представникам колишньої влади з оточення Януковича заборонено в'їзд в Євросоюз.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді замороження активів та заборони в'їзду в ЄС стосовно екс-президента України Януковича та його соратників.

Відповідне рішення стосується 15 колишніх чиновників.