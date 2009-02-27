Ющенко, Тимошенко і Литвин домовились підготувати спільний документ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН домовились до понеділка, 2 березня, підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам В.ЮЩЕНКО за результатами сьогоднішньої зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНОМ, головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та представником опозиції Миколою АЗАРОВИМ, а також секретарем Ради національної безпеки та оборони Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що робоча група має виробити документ, який демонструватиме спільну політичну волю всіх гілок влади щодо забезпечення реалізації конкретних економічних питань.

Група має до 15.00 понеділка підготувати цей документ і парафувати його.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала Президента і голову ВР підписати спільне звернення до керівництва МВФ про готовність до співпраці і реформування економіки.