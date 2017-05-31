Путін vs Макрон: карта емоцій кожного з політиків під час зустрічі

29 травня президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Емоційний аналіз виступів обох Президентів дозволив визначити домінантні емоції та рівень їхніх психо-емоційних коливань.

Як дослідили аналітики Corestone Corp., Путін був більш емоційно нестабільним, ніж Макрон, демонструючи дещо більший діапазон емоційних коливань.

Однак при цьому чи не єдиною емоцією, яку виражав президент Росії, був сум. У той самий час у Макрона були періодичні сплески радості з високими піками.

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Для Макрона характерне переважання позитивних емоцій над негативними і більша емоційна різноманітність, ніж у Путіна. Зокрема, у Макрона доволі яскраво виражені такі емоції, як зневага, злість і здивування, які майже відсутні у його російького колеги.