Путін і Макрон не обговорювали питання звільнення українських політв'язнів – Пєсков

На переговорах між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом Франції Еммануелем Макроном вчора в Парижі не порушувалося питання про звільнення українських політв'язнів, глави держав обговорювали, «чи можливо хоч щось зробити, щоб все зрушити з мертвої точки» у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи обговорювалася на зустрічі в Парижі доля українського журналіста Романа Сущенка та інших незаконно ув'язнених у Росії українців.

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«Конкретні питання не порушувалися, йшлося в цілому про українське врегулювання, про необхідність інтенсифікувати процес врегулювання, оцінити причини нинішнього пробуксовування і разом подивитися, чи можливо хоч щось зробити, щоб все зрушити з мертвої точки», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, напередодні запланованої на 29 травня у Версалі зустрічі президентів Франції й Росії родини українських політв'язнів, що незаконно утримуютьтся в РФ, звернулися з проханням до Макрона, щоб він передав Путіну вимогу звільнити всіх політичних заручників.

29 травня Пєсков заявив, що тема звільнення українців не є питанням двосторонніх російсько-французьких відносин.

«Але, якщо ця тема буде порушена французькою стороною, я не сумніваюся, що президент дасть вичерпну відповідь», - сказав Пєсков.

Після переговорів Макрон заявив, що хоче проведення зустрічі в рамках "нормандського формату" щодо України. Президент Франції зазначив, що під час переговорів з Путіним українська тема була розглянута детально. Макрон додав, що розмова стосувалася так званого Мінського процесу.