Холодницький готовий розглянути можливі скарги Насірова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова розглянути скарги від відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова в разі їх надходження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник САП Назар Холодницький сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.

«Ми будемо розглядати обов'язково, ми зобов'язані розглядати... Але скарги немає», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості виїзду Насірова на лікування за кордон, Холодницький зазначив, що він як юрист повинен бачити медичне обгрунтування.

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«Якщо мені компетентна людина, тобто судовий експерт, скаже, що є загроза для життя, здоров'я і терапію можна пройти тільки там (за кордоном – УНІАН), я буду тоді думати, яке рішення приймати, як забезпечувати можливість явки чи повернення в Україну. Оскільки всі багато обіцяють, але потім чомусь не виконують. Якщо ж скаже: Назаре Івановичу, я лікар з 20-річним стажем, і особа може, і я вам кажу, що особа може брати участь в діях (слідчих) і не потребує виїзду за кордон, тоді все - слідство триває», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня детективи НАБУ вдруге відмовили Насірову в наданні дозволу на виїзд за межі України.

Вчора, 31 травня, він заявив, що використає всі конституційні методи для виїзду на лікування до США. «Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро», - написав він у Facebook.

Вперше до детективів Бюро він звернувся у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.