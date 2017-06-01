Холодницький готовий розглянути можливі скарги Насірова
Відповідаючи на запитання щодо можливості виїзду Насірова на лікування за кордон, Холодницький зазначив, що він як юрист повинен бачити медичне обгрунтування.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова розглянути скарги від відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова в разі їх надходження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник САП Назар Холодницький сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.
«Ми будемо розглядати обов'язково, ми зобов'язані розглядати... Але скарги немає», - сказав він.
Відповідаючи на запитання щодо можливості виїзду Насірова на лікування за кордон, Холодницький зазначив, що він як юрист повинен бачити медичне обгрунтування.
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«Якщо мені компетентна людина, тобто судовий експерт, скаже, що є загроза для життя, здоров'я і терапію можна пройти тільки там (за кордоном – УНІАН), я буду тоді думати, яке рішення приймати, як забезпечувати можливість явки чи повернення в Україну. Оскільки всі багато обіцяють, але потім чомусь не виконують. Якщо ж скаже: Назаре Івановичу, я лікар з 20-річним стажем, і особа може, і я вам кажу, що особа може брати участь в діях (слідчих) і не потребує виїзду за кордон, тоді все - слідство триває», - додав Холодницький.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня детективи НАБУ вдруге відмовили Насірову в наданні дозволу на виїзд за межі України.
Вчора, 31 травня, він заявив, що використає всі конституційні методи для виїзду на лікування до США. «Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро», - написав він у Facebook.
Вперше до детективів Бюро він звернувся у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві.
Довідка УНІАН. 2 березня детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Слідство вважає, що Насіров впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.
Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.
27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.