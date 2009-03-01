Севастополь пропонує ЄС "Проект відкритої економіки

Посли низки країн Європейського союзу і Європейської комісії в Севастополі в суботу зустрілися з головами міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ і міської ради Валерієм САРАТОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустрічі в міській адміністрації увазі іноземних гостей на чолі з головою представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, було запропоновано розроблений «Севастопольський проект відкритої економіки».

С.КУНІЦИН зазначив, що «завдання нашого проекту - розробити законодавчу базу, створити пільговий податковий режим, привернути в наш регіон інвестиції, іноземних партнерів, створити нові підприємства, робочі місця, зробити Севастополь справжньою столицею Чорного моря».

Науковий керівник проекту, голова Ради Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій КЛИМЕНКО, інформуючи послів про зміст і шляхи реалізації проекту, повідомив: «Ми сьогодні прагнемо зробити таке міжнародне послання: позиціонуємо Севастополь як потенційну столицю Чорного моря. Який бізнес може і повинен сюди прийти? Сучасна промисловість: екологічне приладобудування, морський транспорт, все, що пов`язано з морем, у тому числі і рибна промисловість».

Крім того, за його словами, «очевидна необхідність створення міжнародного університету, телеканалу, що мовитиме на країни Чорноморського басейну. Беремо до уваги і могутній культурний, історичний, туристичний потенціал».

Як підкреслив А.КЛИМЕНКО, «в умовах нестабільного законодавства країни важливо закріпити всі позиції проекту щодо створення спеціального економіко-правового режиму в нашому регіоні відповідними міжнародними угодами – про особливості ведення бізнесу і гарантії інвестицій в Севастополі».

Голова представництва Єврокомісії в Україні, зі свого боку, зазначив: «Це дуже добре, що в Севастополі не просто роздумують, концентруючись на негативних моментах, а пропонують конкретні рішення». На його думку, «ініціатива Севастополя цікава. «Важливо, що ми теж можемо поділитися своїм досвідом. У Криму є хороший потенціал. Потрібно розвивати туризм. Необхідні умови для серйозних інвесторів», - наголосив він.

С.КУНІЦИН, підбиваючи підсумки зустрічі зазначив, що для виконавчої влади міста дуже важливо одержати міжнародну підтримку проекту, який, на його думку, в період загальної економічної кризи є сміливим і нестандартним кроком.

До складу групи дипломатів увійшли окрім голови представництва Європейської комісії в Україні посол Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії в Україні Лі ТЕРНЕР, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, посол Фінляндії в Україні Крістер МІХЕЛЬСОН, посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА.

Представники Євросоюзу відвідали також Севастопольський національний технічний університет.