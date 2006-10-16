Мороз зіпсує Азарову відпустку

Голова Верхвоної Ради України Олександр МОРОЗ вважає за доцільне запросити першого віце-прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА на парламентські слухання «Стан підготовки вступу України до світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на погоджувальній раді лідерів фракцій. Він зазначив, що ці слухання заплановані на середу, 18 жовтня.

За його словами, участь першого віце-прем’єра дасть змогу в повному обсязі розглянути це питання.

Як повідомляв УНІАН перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ узяв відпустку до 19 жовтня.