Холодницький: впливу спецслужб США я за півтора роки роботи в САП і НАБУ не бачив

Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький в інтерв'ю ТСН заявив, що за півтора року своєї роботи впливу американського ФБР у САП та НАБУ не бачив.

"Впливу американських спецслужб я за півтора роки роботи в САП і НАБУ не бачив. Я бачу їхнє бажання допомогти власне тим нашим двом інституціям, просто працювати і показувати", – сказав Холодницький.

При цьому глава САП наголосив, що ФБР допомагає українським командам на основі двосторонніх міждержавних угод, і це здійснюється без витрачання коштів з українського бюджету.

Читайте такожСАП планує до середини червня завершити розслідування щодо Насірова

"Представники ФБР дійсно надають консультативну і експертну допомогу як НАБУ, так і САП. Нічого у тому такого немає. Це здійснюється відповідно до двосторонніх міждержавних угод. Це здійснюється не витрачаючи жодної копійки бюджетних коштів України", – наголосив він.

На зауваження журналіста про те, що існує твердження нібито НАБУ підконтрольне і ініціює деякі справи за допомогою американської сторони, Холодницький, усміхаючись, пожартував: "Агенти ЦРУ всередині української держави?".

Крім того, він додав: "Ми завжди раді отримати будь-яку допомогу, яка допоможе нам розкривати злочини. Але твердження, що там ми кажемо когось садити, когось не садити – це абсолютна неправда.А бсолютно. Це я вам можу впевнено сказати".