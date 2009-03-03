На скасовані вибори до Тернопільської облради вже «викинули» понад 5 млн.

Рішення Верховної Ради про скасування позачергових виборів в Тернопільську облраду є суто політичним і жодним чином не призводить до економії коштів, як про це говорять нардепи.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив юрист Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Павло ЛЕВКІВ. Він зауважив, що одночасно з перевиборами в Тернопільській облраді Верховна Рада прийняла ще 72 постанови про проведення виборів мерів та депутатів місцевих рад. “Інші вибори чомусь не відмінили, тому виглядає, що зекономити вирішили лише чомусь на Тернопільській області. Але чи можна вести мову про економію, якщо більш як 50% із виділених на вибори 10,6 млн. грн. витрачено. Бюлетені уже надруковано і тервиборчкоми несуть зобов’язання за оплату праці членів дільничних комісій, які працюють з початку оголошення виборчого процесу”, – зауважив П.ЛЕВКІВ. Він також висловив переконання, що нинішнє рішення Верховної Ради “лежить поза правовим полем українського законодавства і створює дуже негативний прецедент, особливо в плані майбутніх президентських і парламентських виборів”.

“Під час проведення моніторингу агітаційної діяльності партій, члени КВУ побачили, що БЮТ фактично не проводить роботи з виборцями і не веде агітації. Тепер такий стан справ перестав бути загадкою, вже очевидно, що дане голосування було раніше спланованим”, – додав П.ЛЕВКІВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 250 народних депутатів проголосували за ухвалення постанови “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.