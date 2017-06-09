Перепідпорядкування ДФС Кабміну може призвести до прогресу - Южаніна

Міністерство фінансів продемонструвало неспроможність керувати Державною фіскальною службою. Таку думку висловила голова комітету ВРУ з податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, результати роботи керівництва Мінфіну призвели до того, що на різних рівнях нині обговорюють перепідпорядкування ДФС безпосередньо Кабінету міністрів.

"Не виходить у Міністерства фінансів контролювати і бути формуючим органом, який стоїть вище Державної фіскальної служби. Це призводить до висновків, що потрібно перепідпорядковувати. Можливо тоді буде якийсь прогрес", - підкреслила Ніна Южаніна.

За її словами, Мінфін виявився неспроможним спланувати податкові надходження у 2017 році.

"Цього року відбулося абсолютно неправильне планування... Такі викривлення призводять до того, що ми глобально стоїмо на місці, замість того, щоб рухатися. За рахунок цих перевиконань ми можемо зараз ухвалити зміни, які могли б підштовхнути економіку України. Але цього не відбувається", - зазначила голова комітету.

Ніна Южаніна зауважила, що для перепідпорядкування ДФС напряму Кабміну потрібно внести деякі зміни до нормативної бази, оскільки ухвалений минулого року Податковий кодекс переніс частину функцій ДФС на рівень Мінфіну.

"Ми вважали, що Міністерство фінансів буде більш ліберальним і скерує всю свою методологічну роботу поза конфліктом інтересів у вірному напрямку. Коли йдеться про зміни (перепідпорядкування Кабміну. – Ред.), ми знову будемо значною мірою змінювати Податковий кодекс, оскільки нам буде потрібно змінити ситуацію, якщо відбудеться таке перепідпорядкування", - пояснила Ніна Южаніна.

Голова підкомітету з митної справи комітету ВРУ з податкової та митної політики Тетяна Острікова зазначила, що в питанні перепідпорядкування Кабміну міністр фінансів Олександр Данилюк може "потрапити у власну пастку", оскільки він раніше ігнорував норми законодавства та проводив зміни в обхід Верховної Ради.

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"Данилюк останнім часом полюбляв грати в такі ігри. Оскільки через парламент складно провести закон, бо це потребує певної процедури розгляду, дискусії, це наукове і юридичне управління Верховної Ради, це комітети і відкриті слухання. Тому він, наприклад, реформу митниці вирішив робити постановою Кабміну, без змін до Митного кодексу. А тепер він потрапив у власну пастку, коли Податковий кодекс прописує повноваження міністерства і служби, а в уряді візьмуть і змінять підпорядкування", - повідомила Тетяна Острікова.

При цьому вона підкреслила, що Кабмін зможе ухвалити постанову щодо прямого підпорядкування ДФС лише після відповідного рішення парламенту.

"Якщо Верховна Рада ухвалить рішення щодо перерозподілу повноважень між ДФС та Мінфіном у Податковому та Митному кодексах, тоді на виконання цього уряд може приймати якість постанови. Якщо ми внесемо зміни в кодекси, тоді в уряду будуть підстави перерозподіляти повноваження між цими двома органами", - зауважила Тетяна Острікова.

Голова підкомітету ВРУ з питань удосконалення Податкового кодексу Олександр Кірш вважає доцільним якомога скоріше перепідпорядкувати ДФС напряму Кабінету міністрів. За його словами, "все робиться келійно. Мінфін лише все руйнує, а крайніми залишаються платники податків".

"Міністр Олександр Данилюк ігнорує наш комітет і протиставляє себе не лише податковій службі, але й Раді. Тому прямого підпорядкування в обхід Міністерства фінансів дуже хотілося б", - зауважив Олександр Кірш.

Раніше повідомляли, що голова комітету ВРУ з податкової та митної політики Ніна Южаніна розкритикувала підготовлений Мінфіном проект закону щодо створення Служби фінансових розслідувань.