Лавринович знає лише один спосіб повернути Огризка

09:20, 04 березня 2009
Політика
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Скасувати звільнення не можна

Скасувати звільнення Огризка не можна. Це в ефірі "5 каналу" заявив віце-спікер Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання, чи може Верховна Рада повернути екс-міністрові посаду. 

Він повідомив - Парламент може лише призначити Володимира Огризка  знову, за поданням Президента.

Олександр Лавринович, перший заступник голови ВР: "Ні, не може. Він може призначити його знову, за поданням Президента. Кадрові питання не можуть ухвалюватись скасуванням попереднього рішення".

5 канал

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