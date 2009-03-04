Лавринович знає лише один спосіб повернути Огризка
09:20, 04 березня 2009Політика
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Скасувати звільнення не можна
Скасувати звільнення Огризка не можна. Це в ефірі "5 каналу" заявив віце-спікер Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання, чи може Верховна Рада повернути екс-міністрові посаду.
Він повідомив - Парламент може лише призначити Володимира Огризка знову, за поданням Президента.
Олександр Лавринович, перший заступник голови ВР: "Ні, не може. Він може призначити його знову, за поданням Президента. Кадрові питання не можуть ухвалюватись скасуванням попереднього рішення".
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