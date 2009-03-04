Суд призупинив слідчі дії СБУ у Нафтогазі

Шевченківський районний суд м. Києва своєю постановою призупинив слідчі дії у справі щодо посадовців НАК «Нафтогаз України» і Енергетичної митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, який прибув у приміщення НАК «Нафтогаз України».

«Кілька хвилин тому Шевченківський суд призупинив слідчі дії у справі щодо посадовців «Нафтогазу» й Енергетичної митниці. Всі слідчі дії мають бути призупинені», - сказав він.

При цьому депутат зазначив, що йому не відомо, хто подавав позов до суду, а «мені відомий тільки цей факт щодо цієї постанови».

Також С.ВЛАСЕНКО додав, що «у зв`язку з призупиненням цих дій природний газ не є арештованим».

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – понад 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим положенням. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності із законом з використанням усіх повноважень, наданих службі.

Сьогодні вранці, 4 березня, перед відльотом до Франції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в Україні почалися політичні репресії відносно співробітників Енергетичної митниці за розмитнення 11 млрд. куб. м природного газу, що знаходиться в сховищах України, в інтересах НАК «Нафтогаз України».

«Почалися арешти людей, які на своїх посадах протистоять корупції, не виконують злочинних наказів високих посадовців. По суті справи, проти них почалися масштабні політичні репресії», - заявила прем`єр.

Вона повідомила, що вночі був заарештований один із співробітників Енергетичної митниці Т.ШЕПІТЬКО, який, за її інформацією, був запрошений в СБУ.

«На нього чинився тиск, який було пов`язано з тим, що його примушували розмитнити природний газ, який Україна купила в сховища у Російської Федерації, – 11 млрд. куб. м. Цього співробітника митниці примушували розмитнити зазначений газ на «РосУкрЕнерго». Митник не зробив ніяких злочинних дій – він розмитнив природний газ, який Держава Україна в особі НАК «Нафтогаз України» купила у «Газпрому», - розмитнив на НАК «Нафтогаз України». Він не підкорявся злочинним наказам розмитнити даний газ на корупційній основі для тіньової структури «РосУкрЕнерго», і за це він учора поплатився своєю свободою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона повідомила, що 11 млрд. куб. м газу були повністю розмитнені в інтересах НАК «Нафтогаз України» за угодою купівлі-продажу. «Вони офіційно й законно куплені, вони повністю розмитнені й сьогодні є власністю НАК «Нафтогаз України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.