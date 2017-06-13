Резніченко: Дніпропетровщина перевиконала бюджет і заробила 8 мільярдів гривень

Понад 8 млрд грн заробила Дніпропетровщина за 5 місяців 2017 року, що на 13,4 % більше запланованого. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«За підсумками п’яти місяців роботи Дніпропетровщина перевиконала бюджет майже на мільярд гривень. Це вдалося завдяки децентралізації, яку ініціював президент Петро Порошенко. Позапланові кошти громади зможуть використати на розвиток соціальної інфраструктури: нові дороги, водоводи та садочки», - зазначив Валентин Резніченко.

Як зазначається у повідомленні, майже на 423 млн грн. перевиконали плани міста обласного значення. Їм вдалося заробити 5,2 млрд грн.

643 млн грн заробили райони – на 108 млн грн більше за бюджетні плани. Бюджети об’єднаних територіальних громад поповнилися на 430 млн грн - це на 50 млн грн більше запланованого.

Перевиконати бюджетні плани вдалося завдяки легалізації робочих місць, прозорим розрахункам за землю та своєчасній сплаті акцизного збору, підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив, що зростання соціально-економічних показників Дніпропетровщини є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні.