Стецьків каже, що Тимошенко визнала неетичну поведінку БЮТ

Сьогодні, о 19 год., відбудуться загальні збори коаліції, де розглядатиметься і питання щодо голосування за відставку Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

За його словами, на сьогодні міністр закордонних справ України В.ОГРИЗКО «став заручником протистояння між прем`єр-міністром України та Президентом».

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що на засіданні фракції прем’єр-міністр України висловила свою точку зору з даного питання. За його словами, «прем’єра емоційно можна зрозуміти, звичайно, чисто як жінку, як політика». «Пропускати мимо вух такі циркуляри, які були розіслані, неможливо», - додав він.

У той же час, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО визнала, що «мало місце неетична, непорядна поведінка її фракції, оскільки є домовленості про одне, а робиться по-іншому». У той же час, він зазначив, що «там вимальовуються певні компроміси». За його словами, «треба шукати компроміси, і є кілька варіантів, як вийти із ситуації».

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що зараз незрозумілою вже є і позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зокрема, чи готовий він внести кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ. Крім того, Т.СТЕЦЬКІВ вважає можливим «переголосування по постанові про відставку».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.