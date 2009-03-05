Балога по-своєму розшифрував «любих бабусь» Черновецького

У керівництві Київської міської державної адміністрації необхідно провести відчутні скорочення, вважає глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На його думку, насамперед, потрібно зменшити явно надмірну кількість заступників голови КМДА, яких на сьогодні 12. Такий роздутий, нічим не обгрунтований штат керівників держадміністрації пояснюється тим, що половина з них були призначені без погодження з главою держави.

В.БАЛОГА вказав, що згідно зі ст.16 Закону «Про столицю» перший заступник і заступники голови КМДА, до повноважень яких віднесено питання зі сфери виконавчої влади, призначаються і звільняються з посади за погодженням із Президентом і Кабінетом міністрів. “Такий порядок було підтверджено рішенням Конституційного Суду в грудні 2003 року. Отже, ніяких подвійних тлумачень цієї законодавчої норми бути не може”, - переконаний глава Секретаріату.

За його словами, згідно із розподілом обов`язків у КМДА, заступники столичного градоначальника виконують саме функції зі сфери виконавчої влади, а не самоврядування. “Проте шестеро з них призначені головою держадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ без попереднього узгодження кандидатур із Президентом. По суті, ці призначення здійснено самовільно, виходячи не з доцільності та бюджетних можливостей міста, а виключно з особистих уподобань міського голови. Причому визначені сфери відповідальності (тобто те, чим ці заступники мають щодня займатися) багато в чому умовні, ці функції можна і треба об`єднувати в одній посадовій особі”, - наголосив В.БАЛОГА.

«Звісно, при здійсненні кадрових призначень для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було важливо не побудувати раціональну й ефективну структуру управління мегаполісом, а налагодити вертикалі, горизонталі та діагоналі безперебійного забезпечення власного фінансового благополуччя. Коли столичний голова вкотре промовляє імпровізацію на тему «любих бабусь», то слід розуміти, що під цим словом має на увазі зменшено-лагідний варіант жаргонних і милих його серцю «бабок» - доларів, євро, фунтів та іншої твердої валюти. Дюжина заступників Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО керує не містом, а системою викачування грошей із міста, поборів із бізнесу, корупційних і диких зборів із киян», - вважає В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату повідомив, що підготував на розгляд Президента пропозиції щодо скасування розпоряджень голови КМДА про призначення тих заступників, які всупереч законодавству не були погоджені з главою держави. «Всі юридичні підстави для такого кроку є. Події останнього часу гостро ставлять питання про наведення ладу в Києві, і рішучих кроків вже не уникнути. Цього від нас чекають мільйони киян», - підкреслив В.БАЛОГА.