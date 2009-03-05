Лідери фракцій БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина підписали спільну заяву

Найближчим часом коаліція виробить єдину позицію щодо пропозицій Президенту України стосовно кандидатури на посаду міністра закордонних справ України.

Про це йдеться в заяві, прийнятій на засіданні ради коаліції, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У заяві зазначено, що відповідне рішення всі фракції коаліції «зобов`язуються підтримати шляхом консенсусного голосування».

Також в заяві сказано, що коаліція засуджує неузгоджені голосування окремих народних депутатів, які входять до складу коаліції, щодо звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

«Коаліція погодилася з тим, що подібні дії привносять напругу в спільну роботу наших фракцій, підривають довіру між учасниками коаліції, дискредитують коаліцію та порушують принципи її діяльності», - йдеться в заяві.

У ній також зазначається, що «коаліція зобов`язується в майбутньому не допускати випадків неузгоджених дій».

Крім того, в заяві сказано, що коаліція вважає неприпустимою ситуацію, за якої «діяльність міністерства та міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА останнім часом стала інструментом боротьби між окремими гілками та інститутами влади».

«Така ситуація є неприпустимою і потребує якнайшвидшого виправлення – МЗС повинно відстоювати виключно інтереси держави», - сказано в заяві.

Також у документі йдеться, що в нинішній ситуації «узгоджена діяльність парламентської коаліції є безальтернативною та відповідає інтересам України».

Заяву підписали: від фракції Блоку Юлії Тимошенко - Іван КИРИЛЕНКО, від фракції Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» - Микола МАРТИНЕНКО, від фракції Блоку Литвина - Ігор ШАРОВ, повідомляє прес-служба фракції «НУ-НС».