Свідка у справі Гонгадзе пограбували

Адвокат вдови Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляє про пограбування помешкання одного зі свідків у справі журналіста Георгія Гонгадзе, яке сталося через кілька днів після надання нею свідчень у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат повідомила сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, який продовжує розгляд справи про виконавців убивства журналіста Г.Гонгадзе.

За її словами, було пограбовано помешкання колишньої колеги Г.Гонгадзе – журналістки Людмили ФРОЛОВОЇ.

У зв’язку з цим В.ТЕЛИЧЕНКО надала клопотання, в якому просила суд взяти цей факт до уваги, оскільки вважає, що цей інцидент має відношення до допиту свідка в судовому процесі.

Крім того, виступаючи з цього приводу в суді, адвокат висловила своє занепокоєння тим, що це можна вважати як тиск на свідків, у зв’язку з чим вона припустила, що не виключає в подальшому певний тиск чи можливі провокації на адресу інших учасників судового процесу.

Суд, заслухавши пояснення В.ТЕЛИЧЕНКО, прийняв рішення долучити її клопотання до матеріалів справи, зокрема, довідку, видану Л.ФРОЛОВІЙ Шевченківським райвідділом міліції Києва щодо проникнення невідомих осіб в її помешкання.

В інтерв’ю журналістам В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила, що проникнення у помешкання Л.ФРОЛОВОЇ сталося 2 жовтня (Допит Л.ФРОЛОВОЇ суд закінчив 29 вересня – УНІАН). При цьому адвокат зауважила, що невідомі обшукали у квартирі лише одну із кількох кімнат, в якій саме проживає зі своїм чоловіком Л.ФРОЛОВА. При цьому з місця події було викрадено дрібні речі, декілька жіночих прикрас та DVD-плеєр.

Разом з тим, як вона зазначила, Л.ФРОЛОВА, яка обіцяла під час допиту надати суду оригінал звернення журналістів до політиків США про тиск та цензуру на українські ЗМІ з боку влади, досі у помешканні знайти не може.

Крім того, на судовому засіданні колегія суддів задовольнила заяву підсудного Миколи ПРОТАСОВА про заміну адвоката Леоніда ЛАДАНА на адвоката Віктора ЧЕВГУЗА.