Прокуратура відкрила справу за фактом продажу за кордон вугілля з окупованого Донбасу

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України розпочато кримінальне провадження за фактом вивезення та продажу за кордон вугілля, яке видобуте на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«На ряді сайтів розміщені матеріали, зі змісту яких стає зрозумілим, що під загальним керівництвом С. Курченка (бізнесмен Сергій Курченко - УНІАН) службові та інші особи ряду суб'єктів господарювання упродовж 2017 року на території Луганської та Донецької областей закуповують незаконно видобуте вугілля, а саме антрацит, на протиправно захоплених терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" шахтах і копальнях», - зауважила вона.

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Далі, пише Сарган, за сприяння підприємств, які здійснюють експлуатацію протиправно захопленого зазначеними терористичними організаціями рухомого складу ПАТ "Укрзалізниці", вугілля вивозиться на територію РФ, де у подальшому його реалізовують, у тому числі і за кордон.

«Одержані в такий спосіб грошові кошти в особливо великих розмірах надаються терористам, які у подальшому використовують їх у своїй терористичній діяльності. Таким чином, в діях С. Курченка, службових осіб та інших осіб ряду суб'єктів господарювання вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму)», - зазначила вона.

За даним фактом, додала Сарган, Головною військовою прокуратурою ГПУ 17 червня внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування.