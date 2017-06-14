Прокуратура викрила схему постачання товарів із України в "ДНР"

На Донеччині розкрито схему постачання товарів на тимчасово непідконтрольну територію за сприяння посадовців митних органів. 7 фігурантам оголошено підозри у фінансуванні тероризму.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на сторінці в Facebook.

Установлено, що за сприяння митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме у м. Донецьк.

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"На території України, через підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, олії, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операціям, фігуранти через підконтрольні офшорні фірми підписують контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії. Насправді продукція, перетнувши митний кордон України, через територію Російської Федерації потрапляє до Донецька, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в так званій "ДНР". Оформлення вказаних товарів проводиться в режимі "імпорт" зі сплатою всіх обов’язкових митних платежів до бюджету терористів", - розповіла Сарган.

В подальшому, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються до органів ДФС для здійснення відшкодування ПДВ. "На теперішній час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 червня, прокуратурою Донецької області спільно з працівниками СБУ проведено 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей) за місцями мешкання фігурантів, у їх автомобілях, на складах, офісах та Донецькій митниці, під час яких вилучені печатки підприємств, бухгалтерію, комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 53 тис доларів США та 250 тис грн.

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На рахунки підприємств накладено арешти. Після проведених обшуків 4 фігурантів затримано.

У середу, 14 червня, оголошено підозри у вчиненні вказаних правопорушень 7 учасникам злочинної схеми. Слідство триває.