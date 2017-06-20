Порошенко заявив, що повністю задоволений переговорами з вищим керівництвом США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що повністю задоволений результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом США Майком Пенсом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

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«Порядок денний був дуже широкий. Я можу сказати, що я повністю задоволений результатами цих переговорів і дуже вдячний і президенту Трампу, і віце-президенту Пенсу, і тим міністрам, з якими відбулися зустрічі, за дуже тверду позицію підтримки нашої держави», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.

"Відбулася повноцінна, дуже детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні", - заявив він.