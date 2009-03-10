Голову Ради Міністрів Криму після виправлення взяли назад у регіонали

Рада Кримської республіканської організації Партії регіонів скасувала своє рішення про виключення з лав партії голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської організації Партії регіонів.

Рішення від 9 лютого в частині виключення В.ПЛАКІДИ з партії скасовано у зв`язку з тим, що кримський прем`єр приступив до виконання рішень ради кримської парторганізації та доручень лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, наголошується в повідомленні.

Прес-служба також повідомляє, що рада висловила довіру лідеру Кримської організації ПР, народному депутату України Василю КИСЕЛЬОВУ і закликала керівників районних і міських організацій у Криму "суворо й неухильно" виконувати статут партії та положення "Про контрольну комісію Партії регіонів".

Як повідомляв УНІАН, політрада кримської організації Партії регіонів на засіданні 9 лютого ухвалила рішення виключити кримського прем`єра В.ПЛАКІДУ з лав ПР і складу виконкому кримської парторганізації за невиконання рішень ради кримського осередку.

Крім того, політрада 9 лютого ухвалила рішення виключити з лав партії та складу виконкому кримської парторганізації мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.