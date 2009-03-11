США: Генсеком НАТО не обов'язково має бути європеєць

Наступний генеральний секретар НАТО не обов`язково повинен бути європейцем, заявив віце-президент США Джо Байден. За його словами, "такої політики в альянсі більше не існує", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Така заява змінює кадровий підхід НАТО до принципу добору претендентів на провідні позиції в управлінні цим військово-політичним блоком. З моменту заснування НАТО в 1949 р. посада генерального секретаря блоку завжди діставалася представникові європейських країн - членів альянсу, натомість військове керівництво незмінно було за американцями.

Повноваження нинішнього генерального секретаря НАТО Япа де Хооп Схеффера закінчуються в липні ц.р. Серед його найбільш вірогідних наступників розглядаються міністр оборони Данії Андерс Фог Расмуссен і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Швидше за все, після заяви Дж.Байдена, до списку додасться і міністр оборони Канади Пітер Маккей.