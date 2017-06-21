Генпрокурор вніс в Раду подання про притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка»). Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГПУ погодила зняття недоторканності з депутатів Розенблата і Полякова«Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Б. Розенблата, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до Генпрокуратури спрямовано документи щодо подання на зняття недоторканності з народних депутатів Розенблата і Максима Полякова.

Своєю чергою керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький уточнив, що це подання було підписане 19 червня і стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

20 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У НАБУ уточнили, що підозри оголошено двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».