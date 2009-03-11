У Ющенка вирахували, яка система виборів прийнятна для Тимошенко

Юридичні служби Секретаріату Президента України за дорученням глави держави розробляють пропозиції щодо зміни законодавства про вибори до парламенту, обласних, міських і районних рад, які передбачають запровадження голосування за відкритими списками кандидатів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сказав керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА, зазначивши, що невдовзі до парламенту будуть направлені відповідні законопроекти.

Глава Секретаріату зазначив, що необхідність такої корекції виборчого законодавства наочно демонструє дезорганізована і не прогнозована робота Верховної Ради, постійні конфлікти в більшості місцевих представницьких органів, де керує не воля виборців, а політична доцільність чи авантюризм окремих лідерів, які спираються на казармену дисципліну у своїй фракції. “Нинішній склад депутатського корпусу, переважно, не відповідає прагненням і сподіванням суспільства, тому і не працює в його інтересах”, – вважає В.БАЛОГА.

На його переконання, «саме внаслідок діючої системи виборів ми одержали парламент, який більшістю експертів визнаний як найбільш непрофесійний за всі роки Незалежності. Народними обранцями, а точніше, фракційними статистами працюють недавні масажисти, секретарки, охоронці, водії партійних бонз”. Глава Секретаріату упевнений, що “це зовсім не ті люди, яких хотіли делегувати у владу виборці. Люди хочуть достеменно знати, кого вони обирають».

В.БАЛОГА відзначив, що голосування за відкритими списками має повернути у владу справжню демократію. “Адже нинішній виборчий порядок обмежує право людини бути обраною до законодавчого органу, оскільки для цього необхідно вступити в ту чи іншу партію або хоча б домогтися її згоди на включення до списку. Попри те, що вітчизняна система виборів визнана всіма європейськими інститутами як демократична, ніщо не заважає її удосконалити, аби додати в неї ще більший відсоток демократії”, - зазначив В.БАЛОГА.

«Деякі демократичні сили активно підтримують ідею законодавчого закріплення виборів за відкритими списками. Водночас ті блоки, які є лише сліпим знаряддям втілення волі своїх лідерів, виступають різко проти цього. Насамперед, протидіє таким ініціативам БЮТ, оскільки такі новації не дозволять заховати за першою десяткою на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО колишніх керівників і бухгалтерів газової імперії «ЄЕСУ». Не секрет, що для лідера БЮТ прийнятна тільки та система виборів, яка гарантує голосування виключно за неї як за розкручений політичний бренд. Ю.ТИМОШЕНКО не може змиритися з тим, що у виборчих списках, окрім або навіть замість лідера-вождя з`являться кандидати, які отримають депутатський мандат не з рук партійної номенклатури, а безпосередньо від виборців», - зауважив глава СП.

За оцінкою глави Секретаріату, “стрімке зниження рейтингів БЮТ, що спонукало фракцію блоку голосувати проти виборів до Тернопільської облради, змушує «сердечних» ховатися від виборця, уникати нових випробувань людською довірою”. “Проте реформу виборчої системи треба неодмінно втілити, не зважаючи, є воля до цього у Ю.ТИМОШЕНКО чи немає. Корпоративний інтерес БЮТ тут не може бути перешкодою, адже більшість парламенту і, найважливіше, суспільство підтримують такі зміни”, - наголосив В.БАЛОГА.