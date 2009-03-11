Суд зобов’язав тервиборчком провести вибори до Тернопільської облради

Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовільнив позов обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Свободи”, суд визнав аргументи, зазначені у позовній заяві об’єднання.

У заяві йшлося, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім того, зазначалось у заяві, статтями 70, 75 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, визнання виборів недійсними, визнання недійсним голосування, оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів можуть лише виборчі комісії та суд, а не відповідач. Можливості відміни виборів законодавством взагалі не передбачено.

У постанові Верховної Ради України від 3 березня 2009 року “Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради” зазначено, що вона прийнята відповідно до пункту 30 статті 85 Конституції України. Зазначена норма Конституції України передбачає, що до повноважень Верховної Ради України належить призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування. Разом з тим, пункт 30 статті 85 Конституції України не передбачає повноваження Верховної Ради України припиняти такі вибори, тобто оскаржувана постанова прямо суперечить цьому пункту, йшлося у позовній заяві.

Отже, відповідно до частини 2 статті 15 Закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” 14 січня 2009 року почався виборчий процес позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, а відповідно до пункту 1 частини 2 статті 11 цього закону забороняється незаконне втручання будь-кого у виборчий процес.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУНС.

4 березня “Свобода” подала позовну заяву до суду щодо оскарження цієї постанови ВР.