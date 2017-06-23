Порошенко подякував Європейській Раді за продовження санкцій проти РФ

01:34, 23 червня 2017
Політика
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Президент подякував Європейській Раді за справедливе рішення продовжити санкції проти Росії.

фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко подякував Європейській Раді за рішення продовжити санкції проти Росії. Про це він написав на сторінці в Facebook.

Порошенко назвавши відповідне рішення Євроради справедливим.

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"Разом з пакетом антиросійських санкцій, ухвалених США, це - яскравий синхронний вияв трансатлантичної єдності та солідарності у боротьбі з агресором та захисті територіальної цілісності України!", - зазначив український президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Європейського Союзу домовилися продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей.

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Теги: #санкції ЄС проти Росії