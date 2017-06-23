Порошенко подякував Європейській Раді за продовження санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко подякував Європейській Раді за рішення продовжити санкції проти Росії. Про це він написав на сторінці в Facebook.

Порошенко назвавши відповідне рішення Євроради справедливим.

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"Разом з пакетом антиросійських санкцій, ухвалених США, це - яскравий синхронний вияв трансатлантичної єдності та солідарності у боротьбі з агресором та захисті територіальної цілісності України!", - зазначив український президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Європейського Союзу домовилися продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей.