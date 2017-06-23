Порошенко подякував Європейській Раді за продовження санкцій проти РФ
01:34, 23 червня 2017Політика
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Президент подякував Європейській Раді за справедливе рішення продовжити санкції проти Росії.
Порошенко назвав рішення ЄС справедливим / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко подякував Європейській Раді за рішення продовжити санкції проти Росії. Про це він написав на сторінці в Facebook.
Порошенко назвавши відповідне рішення Євроради справедливим.
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"Разом з пакетом антиросійських санкцій, ухвалених США, це - яскравий синхронний вияв трансатлантичної єдності та солідарності у боротьбі з агресором та захисті територіальної цілісності України!", - зазначив український президент.
Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Європейського Союзу домовилися продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських домовленостей.
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