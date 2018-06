ЄС погодився продовжити санкції проти Росії - Туск

Країни-члени ЄС погодились на продовження санкцій проти Росії. Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Погоджено. ЕС продовжить економічні санкції проти Росії через відсутність виконання Мінських домовленостей", - написав він.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO