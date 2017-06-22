ЄС погодився продовжити санкції проти Росії - Туск

Країни-члени ЄС погодились на продовження санкцій проти Росії. Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

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"Погоджено. ЕС продовжить економічні санкції проти Росії через відсутність виконання Мінських домовленостей", - написав він.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської Ради Дональд Туск запевняв напередодні, що доповідь канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона дозволить ЄС ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії.

Раніше повідомлялось, що лідери Європейського Союзу не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.