ЄС погодився продовжити санкції проти Росії - Туск

21:32, 22 червня 2017
Політика
659 0

Санкції Євросоюз продовжить ще на півроку.

Ілюстрація / REUTERS

Країни-члени ЄС погодились на продовження санкцій проти Росії. Про це у Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

Читайте такожСанкції є сильною мотивацією для Росії повернутись за стіл переговорів - Порошенко

"Погоджено. ЕС продовжить економічні санкції проти Росії через відсутність виконання Мінських домовленостей", - написав він. 

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської Ради Дональд Туск запевняв напередодні, що доповідь канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона дозволить ЄС ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії.

Раніше повідомлялось, що лідери Європейського Союзу не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #санкції проти Росії#санкції ЄС проти Росії