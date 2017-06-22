Білий дім таємно лобіює пом'якшення законопроекту про нові санкції проти Росії - NYT

Білий дім таємно лобіює у Палаті представників (нижня палата Конгресу) пом’якшення положень законопроекту, який минулого тижня підтримала переважна більшість сенаторів, що передбачає запровадження жорстких санкцій проти Росії через її втручання у виборчу кампанію в США у 2016 році та позбавлення президента Дональда Трампа права у майбутньому самостійно скасовувати будь-які обмежувальні заходи щодо Москви.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, видання зазначає, що ці зусилля адміністрації Трампа спрямовані на те, аби уникнути політично згубної боротьби між Білим домом та республіканцями, які мають більшість у Конгресі, довкола можливого використання Трампом права вето у питаннях, які стосуються Росії.

Водночас представники Республіканської партії у Палаті представників, які зазвичай войовничо налаштовані проти Росії, постали перед вибором, чи продовжувати демонструвати жорстку лінію щодо Москви за її неправомірну поведінку, що може викликати конфронтацію з президентом Трампом.

У вівторок речник Білого дому Шон Спайсер сказав, що адміністрація не готова оприлюднити офіційну позицію щодо цього законопроекту, в тому числі щодо того, чи ветуватиме Трамп цей закон у разі схвалення Палатою представників.

Читайте такожПрезидент США продовжив на рік санкції проти КНДР

Разом з тим високопосадовці з адміністрації Трампа зазначають, що законопроект викликає у них серйозну стурбованість. При цьому вони наполягають, що не намагаються послабити санкції проти Росії, а скоріше занепокоєння у них викликає положення щодо обмеження повноважень президента. Також вони зазначають, що цей законопроект може послабити міжнародну коаліцію, яка підтримує чинні санкції.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Білого дому Спайсер натякнув, що підтриманий Сенатом США законопроект про нові санкції проти РФ необхідно доопрацювати.

15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Члени Сенату виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібератак на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Башара Асада.

У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також президент.