Рада розгляне два законопроекти про роботу вишів (подію завершено)

Сьогодні у Раді традиційно з 10.00 до 11.00 відбудеться година запитань до уряду, а з 11.00 до 11.30 - оголошення депутатських запитів. Також у порядку денному три законопроекти.

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Після доповіді урядовців та оголошення депутатських запитів заплановано розгляд законопроекту щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, а також два законопроекти з питань освіти. Один з них стосується питання діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей.

Як відомо, вже досить тривалий час законопроекти по п'ятницях, хоч і стоять у порядку денному, на голосування не виносяться. Традиційно цього дня у сесійній залі відсутня значна кількість депутатів.

Вранці у залі зареєструвалися 336 нардепів.