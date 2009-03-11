Янукович поскаржився Європарламенту на посольства країн ЄС

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав керівників ЄС дотримуватися прав людини при оформленні віз українцям.

Про це йдеться у його зверненні до прем`єр-міністра Чехії, яка нині головує в ЄС Мірека ТОПОЛАНЕКА, президента Європейської Комісії Жозе Мануеля БАРОЗО, голови Європейського парламенту Ганса-Ґерта ПЬОТТЕРИНГА та до голови делегації Європарламенту в Комітеті парламентського співробітництва між Європейським Союзом та Україною Адріана СЕВЕРИНА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, в зверненні зазначається, що "Партія регіонів, я особисто та мої колеги у парламенті одержують тисячі звернень українців, в яких висловлюється обурення візовими процедурами в консульських установах деяких країн ЄС, що нерідко призводять до порушення прав людини, приниження гідності наших громадян”. Він зазначає, що громадяни нарікають на те, що консульства невиправдано збільшують перелік документів для отримання шенгенських віз, практично не видають довгострокові візи – терміном до п`яти років, не застосовують спрощений порядок видачі віз, а також використовують для оформлення документів посередників – комерційні структури, які беруть окрему плату за свої послуги. В зверненні сказано, що “при цьому зростає кількість відмов у отриманні віз”.

"Країни Євросоюзу не в усьому дотримуються букви та духу домовленостей про спрощений візовий режим між нашими країнами, хоча Україна пунктуально дотримується всіх своїх зобов`язань, зокрема, і щодо реадмісії осіб", – наголошує В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав керівників ЄС усунути перешкоди для отримання українцями віз, активізувати переговори щодо запровадження безвізового режиму з Україною, а “першим кроком до цього могло б стати повне скасування плати за візи країн ЄС для громадян України”.