Тейлор доводить, що Обама Україні - більший друг, ніж Буш

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявляє, що адміністрація Президента США Барака ОБАМИ підтримуватиме незалежність України більше, ніж попередні американські адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, виступаючи перед слухачами Національної академії прокуратури України.

«Я дуже радий мати можливість сказати, що нова адміністрація Барака ОБАМИ абсолютно налаштована, віддана незалежності, суверенітету і недоторканності території України, мабуть, ще більше, ніж будь-яка попередня американська адміністрація», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Він також зазначив, що США витратили багато енергії, грошей та зусиль, допомагаючи розбудові незалежності України.

«Ми вважаємо Україну винятково важливою країною. Україна для США - це не питання думки окремих партій. Демократи і республіканці підтримують Україну, як її підтримують виконавча та законодавча влада», - сказав В.ТЕЙЛОР.