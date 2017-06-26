Інтерв'ю Петра Порошенка українським каналам: повне відео

Увечері в неділю, 25 червня, президент України Петро Порошенко дав півгодинне інтерв'ю українським телеканалам. Глава держави говорив про пенсії, перспективи "Мінська" і в загальному війну на Донбасі, а також дуже багато - про співпрацю з США.

Порошенко заявив, що проект так званої «Новоросії» похований, Збройні Сили України не дають ніякої надії військам Росії просуватися вглиб нашої країни.

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«Проект «Новоросії» народ України за ці три роки поховав. Дуже добре відновлені, народжені ЗСУ не дають жодної можливості, жодної надії на будь-яке просування на подальшу територію України, і фактично Мінські домовленості з виведенням російських військ залишаються безальтернативним, дуже важливим інструментом деокупації», - сказав президент.

Він висловив сподівання, що Трамп під час першої зустрічі з Путіним переконає його в безперспективності тиску на Україну.

Крім цього, Порошенко анонсував протягом двох-трьох місяців візит в Україну міністра оборони США Джеймса Меттіса і підписання низки оборонних угод між Україною і Сполученими Штатами Америки та прийняття рішення про надання оборонної зброї до жовтня.